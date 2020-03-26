Hyundai временно остановит свой завод в РФ

Корейский автопроизводитель Hyundai временно приостанавливает производство машин на заводе в Санкт-Петербурге с 30 марта по 3 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в компании здоровье и благополучие работников, партнеров и клиентов являются важнейшим приоритетом, пишет iz.ru.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что свое производство также планирует приостановить автомобильный завод Nissan в Петербурге.