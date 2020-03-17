В РФ появится новый документ на автомобиль

В марте этого года в Российской Федерации заводы-изготовители машин станут выдавать новый документ на новые автомобили, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе транспортного средства.

Фото: Auto.today

Данный документ или так называемую «этикетку энергоэффективности» будут выдавать вместе с ПТС и руководством по эксплуатации авто.

На этикетке укажут, какой экологический класс имеет автомобиль (помимо электромобилей), количество выделяемого автомобилем углекислого газа, расход топлива на 100 километров пути, пишет tvoe-avto.