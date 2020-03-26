В Москве из-за коронавируса приостанавливается работа магазинов

Данная мера будет действовать с 28 марта по 5 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в российской столице временно приостанавливается работа почти всех торговых точек из-за угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что данная мера будет действовать с 28 марта по 5 апреля. В документе также сказано, что исключение составят аптеки и продуктовые магазины, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Российской Федерации зафиксировали 840 случаев заражения новой вирусной пневмонией.