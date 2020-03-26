Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от COVID-19

Срок кредитных каникул для пострадавших от коронавируса может быть продлен до 6 месяцев.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк предоставит кредитные каникулы тем своим клиентам, которые пострадали от коронавируса. Срок кредитных каникул будет устанавливаться индивидуально в каждом отдельном случае и может составить до 6 месяцев. Причем клиенту не нужно будет приходить в банк для того, чтобы получить отсрочку от уплаты процентов по кредитам. Подать соответствующее заявление, к которому необходимо приложить подтверждающий документ, можно будет на официальном сайте банка.

Также Греф заявил, что специалисты банка разработают специальные меры по оказанию поддержки клиентам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса, пишет ТАСС.