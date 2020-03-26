Песков объяснил новый налог на вклады

Президент РФ предложил ввести налог на банковские вклады от 1 млн рублей по ставке 13%.

В четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что предложение президента Российской Федерации Владимира Путина ввести налог на вклады свыше 1 млн рублей не является временным решением на период эпидемии новой вирусной пневмонии.

"Президентом они не были названы как временные, эти меры", - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.

25 марта Владимир Путин во время обращения к народу предложил ввести налог на банковские вклады от 1 млн рублей по ставке 13%. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а лишь проценты, получаемые с таких вложений. Также глава государства уточнил, что такое нововведение затронет небольшое число вкладчиков.