Как помочь семье и друзьям справиться со стрессом?

В трудные времена ваша поддержка друзей и семьи может помочь им справиться со стрессом. Но ваши утешительные слова могут иметь разные эффекты в зависимости от того, как вы их сформулируете, согласно новому исследованию Penn State.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания (Penn State) изучили, как люди реагировали на различные сообщения, предлагающие эмоциональную поддержку. Они обнаружили, что сообщения, которые подтверждают чувства человека, были более эффективными и полезными, чем те, которые были критическими или преуменьшали испытываемые человеком эмоции.

Исследователи говорят, что результаты их работы могут помочь людям оказывать лучшую поддержку своим друзьям и семьям.

«Одной из рекомендаций для людей является избегать использования языка, который передает контроль или использует аргументы без веского оправдания», - сказал Си Тянь, аспирант в области коммуникационных искусств и наук.

Например, вместо того, чтобы рассказывать несчастному человеку, как себя чувствовать, типа «не принимай это так близко к сердцу» или «не думай об этом», вы могли бы побудить его рассказать о своих мыслях или чувствах, чтобы человек мог прийти к своим собственным выводам о том, как изменить свои чувства или поведение.

Тянь заявляет, что предыдущие исследования показали, что социальная поддержка может помочь облегчить эмоциональный стресс, повысить физическое и психологическое благополучие и улучшить личные отношения. Но - в зависимости от того, как сформулированы слова поддержки - это может привести к обратным результатам, таким как увеличение стресса или снижение уверенности человека в том, что он сможет справиться со своей стрессовой ситуацией.

Дениз Соломон, начальник отдела и профессор коммуникационных искусств и наук, сказала, что они пытаются узнать больше о том, почему попытки из лучших побуждений утешить других иногда рассматриваются как бесчувственные или бесполезные.

«Мы хотели изучить базовый механизм, который объясняет, почему некоторые поддерживающие сообщения могут привести к непредвиденным последствиям», - говорит Соломон. «Мы также хотели понять, как люди познавательно и эмоционально реагируют на бесчувственную социальную поддержку».

Для исследования ученые опросили 478 женатых взрослых, которые недавно имели ссору со своим супругом. Перед заполнением онлайн-анкеты участников попросили подумать о ком-то, с кем они ранее обсуждали свой брак или супруга. Затем им было представлено одно из шести возможных сообщений поддержки, и им было предложено представить, что этот человек передает им это сообщение. Наконец, участников попросили оценить свое сообщение по различным характеристикам.

«Мы манипулировали сообщениями на основе того, насколько хорошо сообщение поддержки подтверждает, распознает или признает эмоции, чувства и переживания получателей поддержки», - сказал Тянь. «По сути, сообщениями манипулировали, чтобы показать низкий, умеренный или высокий уровень личностно-ориентированного, и мы создали два сообщения для каждого уровня личностно-ориентированного».

По словам исследователей, высоко личностно-ориентированное сообщение распознает чувства другого человека и помогает человеку понять, почему они могут испытывать негативные чувства. Например, «Несогласие с кем-то, о ком ты заботишься, всегда тяжело. Понятно, что ты расстраиваешься из-за этого». Между тем, низко ориентированное на человека сообщение имеет решающее значение и бросает вызов его чувствам. Например, «Никто не стоит, чтобы так переживать. Перестань быть таким подавленным».

Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что низкоцентрированные сообщения о поддержке не помогли людям справиться с семейными разногласиями таким образом, чтобы уменьшить эмоциональный стресс.

«Фактически, эти сообщения воспринимались как доминирующие и лишенные аргументов», - сказал Тянь. «Эти сообщения вызвали больше сопротивления социальной поддержке, так что участники сообщили, что чувствовали гнев после получения сообщения. Они также сообщили о фактической критике сообщения во время чтения».

Напротив, высоко личностно-ориентированные сообщения вызывали большее эмоциональное улучшение и положительную реакцию на социальную поддержку.

«Другая рекомендация, которую можно извлечь из этого исследования, заключается в том, что люди могут захотеть использовать сообщения от умеренного до высоко ориентированного на человека, помогая другим справляться с повседневными стрессорами», - подводит итог Соломон.

Исследователи говорят, что люди могут попытаться использовать язык, выражающий сочувствие, заботу и беспокойство. Например: «Мне жаль, что вы проходите через это. Я беспокоюсь о вас и о том, как вы себя чувствуете сейчас». Признание чувств другого человека или предложение перспективы - например, сказать: «Понятно, что вы в стрессе, так как это то, что вас действительно волнует» - также может быть полезным, пишет EurekAlert.