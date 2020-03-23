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Эксперт рассказала о правилах соблюдения социального дистанцирования

23.03.2020 20:53
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Эксперт рассказала о правилах соблюдения социального дистанцирования

Чтобы бороться с коронавирусом, нам нужно изменить то, как мы живем.

Послание представителей общественного здравоохранения во всем мире было единым и ясным: чтобы замедлить распространение коронавируса, социальное дистанцирование является одним из наших лучших видов оружия.

Но насколько серьезно мы должны относиться к социальным дистанциям? Социальный эпидемиолог Кэролин Каннушио говорит, что нельзя недооценивать риски, когда дело доходит до социального дистанцирования, необходимо делать это правильно.

«Я думаю, что нам пора принять очень крайние меры в нашей личной жизни. Я думаю, что сейчас наша жизнь должна выглядеть совершенно иначе, чем обычно», - заявляет Каннушио.

Эпидемиолог указывает на два основных ограничения, которые доказывают эффективность социальных дистанций во время вспышек коронавируса. Первое - это закрытие школ, если оно было сделано рано и действует достаточно продолжительное время. Второе - ограничение передвижения населения.

Недавний ответ китайского правительства на коронавирус является хорошей демонстрацией ее слов.

«Меры по социальному дистанцированию были введены правительством, и они обеспечивались через такие вещи, как мониторинг беспилотниками, мониторинг приложениями», - говорит Каннушио. «То, что Китаю удалось сделать с их помощью в густонаселенных районах и в Ухане, где возникла вспышка болезни, - это реально добиться спада распространения коронавируса. И они добились этого, ограничивая движение населения и закрывая школы».

Эпидемиолог рекомендует ограничить наше присутствие в общественных местах только самыми необходимыми прогулками. Многие из ее предостерегающих слов - не ходите в спортзал, на концерты, в кинотеатры - уже решены правительственными запретами. Многие из нас больше не имеют такой возможности. Но это могло бы помочь нам дважды подумать даже о небольших собраниях друзей, поддаваться ли формальности: объятиям или рукопожатию, и стоит ли выходить на прогулку или по делам в час пик, пишет Vox.

«И когда мы испытываем стресс, многие из нас жаждут общения и поддержки наших близких и друзей. Так что для многих это будет очень трудное время », - говорит Каннушио. «И я бы рекомендовала, попытаться творчески подумать о способах вовлечения в социальную жизнь без физического присутствия, без контакта лицом к лицу».

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