Россияне не хотят платить по кредитам из-за эпидемии COVID-19

Банковские организации и коллекторские агентства не исключают, что будущем платежная способность должников может ухудшиться на фоне эпидемии коронавируса.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказала, что некоторые граждане России отказываются погашать свои задолженности в связи с эпидемией коронавируса. По словам коллекторов, должники пытаются перенести выплаты по кредитам из-за того, что бояться выходить на улицу. Такие объяснения они воспринимают как отговорки, поскольку россияне не предоставили доказательств о том, что причина задолженности заключается в инфекции COVID-19. Тем не менее банковские организации и коллекторские агентства допускают, что у некоторых заемщиков ситуация действительно ухудшилась, например, при сокращении или потери доходов. Также НАПКА не исключает, что в будущем платежная способность должников может ухудшиться на фоне эпидемии коронавируса, пишет РБК.