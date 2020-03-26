Госбанки начнут выдавать кредиты с нулевой ставкой

Кредитованием предприятий займутся Сбербанк и ВТБ при поддержке Банка России.

Со следующей недели кабмин совместно со Сбербанком и ВТБ (при поддержке Банка России) запустит пилотный проект по выдаче займов предпринимателям на выплату заработных плат сотрудникам. Отмечается, что кредиты будут выдаваться с нулевой ставкой и рассчитаны на 6 месяцев, однако если ситуация в российской экономике ухудшится, тогда срок займа средств будет продлен. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на встрече лидера РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, пишет РБК.