Песков: нерабочая неделя не повлияет на график майских выходных

Ранее Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что длительные выходные дни, которые наступят в России на следующей неделе из-за угрозы быстрого распространения инфекции COVID-19, не будут вычитаться за счет других аналогичных дней, включая майские праздники, пишет ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к народу заявил, что следующая неделя будет нерабочей, но при условии сохранения зарплаты. Таким образом, выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.