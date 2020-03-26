Итальянские СМИ: помощь России против коронавируса бесполезна

Собеседники издания La Stampa считают, что Россия преследует свои дипломатические и политические интересы.

80% российских поставок для оказания помощи Италии в борьбе с новой инфекцией коронавируса являются неэффективными и бесполезными, в отличие от поставок Китая. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники.

Собеседники газеты также обратили внимание на то, что оказанием помощи итальянской стороне занимается российское Министерство обороны, а не медицинские работники. По их словам, это говорит о том, что Россия преследует свои дипломатические и политические интересы. Кроме того источники отметили, что российские военные свободно передвигаются по территории Италии, около баз НАТО, пишет РБК.