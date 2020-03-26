Саммит G20 по инфекции COVID-19 завершился

По результатам встречи лидеры "двадцатки" приняли "Итоговое заявление".

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что экстренный саммит "двадцатки", посвященный пандемии инфекции COVID-19, завершился. По его словам, в текущем году председательство в G20 перешло к Эр-Рияду, отметив, что именно Саудовская Аравия выступила инициатором проведения данного мероприятия.

Песков добавил, что по результатам встречи в формате видеоконференции лидеры "двадцатки" приняли "Итоговое заявление". Соответствующий документ выражает готовность стран сделать все возможное для преодоления пандемии коронавируса и защиты здоровья людей. Кроме того участники саммита договорились приложить усилия для минимизации экономических и социальных потерь от инфекции COVID-19, а также восстановить мировой рост экономики, пишет РИА Новости.