Саммит G20 по коронавирусу начался

Встреча "двадцатки" по инфекции COVID-19 проходит в формате видеоконференции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин присоединился к экстренному саммиту "двадцатки" по инфекции COVID-19, который проходит в формате видеоконференции. По его словам, глава государства присоединился к встрече после телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Песков добавил, что вместе с Владимиром Путиным в саммите G20 принимают участие глава Минфина России Антон Силуанов и шерпа РФ в организации Светлана Лукаш, пишет РИА Новости.