Президент назвал возможный срок окончания эпидемии COVID-19

Владимир Путин надеется, что ситуация с эпидемией коронавируса улучшится в течение двух-трех месяцев.

Президент Российской Федерации на встрече с представителями бизнеса в Ново-Огарево выразил надежду, что стране удастся остановить эпидемию коронавируса в течение двух-трех месяцев. Также глава государства отметил, что один из участников мероприятия заявил, что кризисная ситуация в России продлится не более трех месяцев. По словам Владимира Путина, данный прогноз является благоприятным для страны, потому что некоторые государства готовятся к долгой войне с COVID-19, пишет "Российская газета".

Напомним, что по последним данным в России зарегистрировали 840 случаев заболевания новой вирусной пневмонией.