Россиянам рассказали, чем можно лечить COVID-19

Ранее ВОЗ отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен для лечения коронавируса.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Малинникова рассказала, какие лекарственные средства рекомендуется использовать тем, кто заболел инфекцией COVID-19. По ее словам, врачи могут назначить таким пациентам парацетамол, а также ибупрофен. Помимо этого она попросила российских граждан не заниматься самолечением, так как соответствующие препараты может назначить только лечащий врач определенному пациенту и прописать необходимый курс лечения.

В министерстве уточнили, что ранее Всемирная организация здравоохранения отказалась от своих рекомендаций не использовать ибупрофен для лечения новой коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.