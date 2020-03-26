Мишустин назвал проблемы глобальной экономики временными

Глава правительства считает, что "уже сейчас важно принимать решения, которые ориентированы на будущее, вкладывать средства в инфраструктуру".

В четверг, 26 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что нынешние проблемы глобальной экономики, которые были спровоцированы распространением новой коронавирусной инфекции, являются временными. По его словам, они обязательно будут решены.

"Поэтому уже сейчас важно принимать решения, которые ориентированы на будущее, вкладывать средства в инфраструктуру", - цитирует РИА Новости слова Михаила Мишустина.

Напомним, что 11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.