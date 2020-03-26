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Русский космос

В России может измениться порядок введения режима ЧС

26.03.2020 15:24
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В России может измениться порядок введения режима ЧС

По мнению правительства, законопроект позволит защитить здоровье граждан и предотвратить распространение коронавируса по территории России.

Кабмин внес в Государственную думу проект закона, в котором предлагается предоставить правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации на всей территории России или ее части, в том числе и при распространении заболевания, представляющего опасность для населения страны. Кроме того документ позволит кабмину устанавливать обязательные правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Данный законопроект, по мнению правительства, позволит защитить жизнь и здоровье российских граждан, а также предотвратить распространение коронавирусной инфекции по территории РФ, пишет РБК.

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