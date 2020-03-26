В России число заразившихся коронавирусом выросло до 840 человек

Новые случаи заражения зарегистрированы в 18 регионах, из которых 136 в российской столице.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека, передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. За сутки вылечилось девять человек, скончалось двое. Таким образом, на данный момент в стране находится 840 заболевших новой инфекцией из 56 регионов. Всего выздоровело 38 человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 18 регионах, из которых 136 в Москве. Всего в российской столице зафиксировано 546 заразившихся коронавирусом COVID-19.