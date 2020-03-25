Путин рассказал о мерах властей по поддержке экономики

В России будут введены дополнительные меры по поддержке граждан и экономики страны из-за эпидемии коронавируса.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны на фоне эпидемии коронавируса предложил ввести дополнительные меры, направленные на поддержку российской экономики. В частности, глава государства объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты, однако структуры, отвечающие за жизнеобеспечение региона (такие как медицина, транспорт, продовольственные магазины, органы власти), продолжат работу.

Кроме того в ближайшие 6 месяцев все льготы и соцвыплаты будут продлены в автоматическом режиме, россиянам не нужно предоставлять соответствующие справки. Выплаты по больничным листам должны рассчитываться в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, а также пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ. Если доходы гражданина упали более чем на 30%, банковская организация обязана предоставить ему каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Помимо этого все выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла должны быть предоставлены до 9 мая.

Семьям, которые имеют право на получение маткапитала, в течение трех месяцев будут выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.

Что касается МСБ, им будет предоставлена отсрочка на срок до 6 месяцев по налогам и страховым взносам (за исключением НДС). Помимо этого в стране на полгода вводится мораторий на банкротство предприятий.

Глава государства добавил, что в России будет введен налог на банковские вклады от 1 млн. руб. по ставке 13%. Также дивиденды, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом в размере 15%, пишет РИА Новости.