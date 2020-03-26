Нефть Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Как свидетельствуют данные торговой площадки, это произошло впервые с 20 марта.

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла выше отметки в тридцать долларов за баррель. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, это произошло впервые с 20 марта. Так, на 0:59 мск, стоимость фьючерсов выросла на 1,032%, достигнув уровня в 30,05 доллара.

Как отмечает агентство, корректировка рынка продолжает держаться на уровне в одиннадцать процентов, после падения в минувшую пятницу.

Напомним также, что стоимость нефти начала свое падение на фоне пандемии, провала сделки ОПЕК+ и недавнего заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи.