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Русский космос

ЕКА приостанавливает четыре научные миссии во время пандемии

25.03.2020 20:04
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ЕКА приостанавливает четыре научные миссии во время пандемии

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило 24 марта о приостановке регулярных операций четырех своих миссий в целях сокращения потребностей в персонале во время пандемии коронавируса.

В заявлении ЕКА говорится, что оно переводит в режим «временного ожидания» космическую научную миссию с четырьмя спутниками на околоземной орбите, автоматический космический аппарат для исследования Солнца Solar Orbiter, газовый орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express. Все четыре миссии перейдут в безопасный режим, приостановив научную деятельность.

Агентство приняло решение сократить количество персонала в Европейском центре космических операций в Дармштадте, Германия, в ответ на пандемию. В этом центре действуют 15 миссий, в том числе четыре, чьи операции приостановлены.

«Нашим приоритетом является здоровье наших работников, и поэтому мы будем снижать активность в некоторых из наших научных миссий, особенно на межпланетных космических кораблях, которые в настоящее время требуют наибольшего количества персонала на месте», - сказал Рольф Дансинг, директор по операциям ЕКА.

Он описал четыре миссии, чьи операции приостановлены как операции на стабильных орбитах и с длительными миссиями, «поэтому отключение их научных инструментов и перевод их в практически необслуживаемую безопасную конфигурацию на определенный период будет иметь незначительное влияние на их общую работу и выполнение миссий».

Миссии сильно различаются по возрасту. Четыре спутника «Кластер», которые изучают магнитосферу Земли, были запущены двумя российскими ракетами «Союз» в 2000 году. Solar Orbiter, напротив, запустили только 9 февраля и он все еще находится на ранней стадии ввода в эксплуатацию своих приборов.

Приостановка операций четырех миссий также позволит ЕКА посвятить свой ограниченный персонал другим миссиям, включая миссию BepiColombo к Меркурию. Этот космический аппарат совершит гравитационный облет Земли 10 апреля, чтобы скорректировать его траекторию в направлении самой внутренней планеты. ЕКА заявила, что необходимые операции для работы космического аппарата во время этого критического полета будут выполняться «очень небольшим числом инженеров и в полном соответствии с социальными дистанциями и другими санитарно-гигиеническими мерами, требуемыми текущей ситуацией».

ЕКА заявила, что от, как долго будут приостановлены операции четырех миссий, будет зависеть от пандемии, пишет Spacenews.

«Мы уверены, что при очень ограниченном и нечастом взаимодействии с наземным управлением миссии могут безопасно оставаться в этом режиме в течение нескольких месяцев, если этого потребует продолжительность мер по снижению воздействия коронавируса», - заявил Паоло Ферри, ответственный за операции миссии в ЕКА.

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