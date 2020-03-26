В России прекращается регулярное и чартерное авиасообщение

Исключением будут являться рейсы, на которых россиян будут вывозить на родину.

Российское правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью остановить регулярное и чартерное авиасообщение, информирует РИА Новости. Исключением станут только рейсы, на которых будут вывозить граждан России.

Напомним также, что 11 марта ВОЗ публично объявила пандемией вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Согласно последней информации, во всем мире заражено уже больше 414 тысяч человек, более 18 тысяч скончалось.

Статистика Университета Джонса Хопкинса демонстрирует что заболевших уже больше 471 тысяч, скончавшихся – примерно 21 тысяча.