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Русский космос

В России прекращается регулярное и чартерное авиасообщение

26.03.2020 10:18
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В России прекращается регулярное и чартерное авиасообщение

Исключением будут являться рейсы, на которых россиян будут вывозить на родину.

Российское правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью остановить регулярное и чартерное авиасообщение, информирует РИА Новости. Исключением станут только рейсы, на которых будут вывозить граждан России.

Напомним также, что 11 марта ВОЗ публично объявила пандемией вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Согласно последней информации, во всем мире заражено уже больше 414 тысяч человек, более 18 тысяч скончалось.

Статистика Университета Джонса Хопкинса демонстрирует что заболевших уже больше 471 тысяч, скончавшихся – примерно 21 тысяча.

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