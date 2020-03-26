Крыму предложили самоизоляцию
Депутат ГД Михаил Шеремет считает, что полная изоляция поможет полуострову пережить эпидемию коронавируса.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой, предложив полуострову временно самоизолироваться. В разговоре с РИА Новости он отметил, что эта мера поможет не допустить распространения коронавируса.
«Я считаю, что полная изоляция Крыма на время эпидемии была бы самым эффективным способом по недопущению коронавируса», - заявил Шермет.
Депутат пояснил, что на время можно было бы остановить все коммуникации и транспортные цепочки. Исключением могли бы стать поставки нужных продуктов и товаров, которые помогут месяц прожить в полной изоляции.
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