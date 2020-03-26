Лайнер Costa Neoromantica не пустили во Владивосток

Решение об этом приняла администрация морских портов Приморского края и восточной Арктики.

Круизный лайнер Costa Neoromantica не пустили в порт Владивостока. Как передает РИА Новости, соответствующее решение было принято администрацией морских портов Приморского края и восточной Арктики. По информации собеседника агентства, предписание поступило от Роспотребнадзора. Как сообщили в морском вокзале Владивостока, согласно расписанию, лайнер должен войти в порт только 23 июня. На просьбу пополнить запасы воды и еды капитану был выдвинут ряд условий, одно из которых связано с тем, что грузчики должны отбыть 14-дневный карантин.