Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%

После падения в минувшую пятницу второй день к ряду корректировка рынка происходит на уровне 11%.

В среду стоимость нефти Brent растет больше чем на 3%, передает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки. Так, на 5:06 стоимость фьючерсов мая на нефть этой марки поднялась на 3,72%, до отметки 28,16 доллара за баррель. А вот стоимость нефти WTI поднималась на 5%, до 25,21 доллара за баррель.

Как отмечает агентство, после пятничного падения второй день к ряду корректировка рынка происходит на уровне 11%. Однако при этом эксперты выражают опасения относительно спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.