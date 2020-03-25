В Москве от коронавируса вылечили еще пять человек

Всего в столице поправилось четырнадцать заболевших коронавирусом COVID-19.

В российской столице еще пять человек вылечили от коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову. Как уточняется, все заболевшие ранее вернулись из стран Европы.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек», - проинформировала заммэра. Добавив, что среди поправившихся нет пожилых.

Ракова также рассказала, что во время выписки пациентам были даны все необходимые рекомендации. Также они должны будут оставаться под наблюдением медиков.