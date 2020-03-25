Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
26 МАР, 03:56 МСК
USD (ЦБ)    77,7928
EUR (ЦБ)    84,1485

26 МАР, 03:56 МСК
USD (ЦБ)    77,7928
EUR (ЦБ)    84,1485
Русский космос

Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах океана

25.03.2020 23:58
Комментарии
Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах океана

Совместный исследовательский проект между университетами Манчестера, Утрехта и Дарема и Национальным Океанографическим центром впервые показал, как подводные лавины могут транспортировать микропластик с суши на дно океана.

Исследование также показало, что эти потоки, самые большие на земле, отвечают за сортировку различных типов микропластиков – захоронение одних, и перемещение прочих на огромные расстояния по морскому дну.

Выводы исследователей могут помочь предсказать местоположение будущих мест скопления «горячих точек» микропластика на морском дне, что, также, может помочь в проведении исследований воздействия микропластика на морскую жизнь.

Ежегодно в океаны экспортируется свыше 10 миллионов тонн пластика. Считается, что около 99% от этого количества хранится в глубоководных районах, часто предварительно накапливаясь в подводных каньонах.
Но прежде не было известно, каким образом пластиковые отходы попадают в глубоководье с суши. Новое исследование, опубликованное в издании Environmental Science & Technology, показало, что большие количества микропластика могут перемещаться под действием гравитационных потоков осадков, которые могут преодолевать тысячи километров по морскому дну.

Изучение распределения различных видов пластика на морском дне имеет важное значение, поскольку размер и тип пластиковых частиц определяет, как токсины накапливаются на поверхности, а также насколько вероятно, что пластик попадет в кишечник любого животного, которое его ест, и как это повлияет на его организм.

Эксперименты, проведенные во время исследования, показывают, что потоки наносов способны переносить большое количество пластиковых отходов из прибрежной среды в глубоководные районы, где они могут оказывать воздействие на местные экосистемы. Следующие шаги по проведению исследований будут включать отбор проб и мониторинг глубоководных подводных каньонов, с тем, чтобы понять, насколько надежно эти экспериментальные выводы могут применяться к природным системам и их воздействию на глубоководные экосистемы, пишет phys.org.

Комментировать (без регистрации)
Загрязнение пластиком: есть ли альтернатива пластиковой упаковке?
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ученые совершают прорыв в направлении картирования всех клеток в организме человека

Ученые совершают прорыв в направлении картирования всех клеток в организме человека
Наука и технологии

Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список

Путин объявил о чрезвычайных мерах на фоне кризиса с коронавирусом. Список
Экономика 1

Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?

Цена черного золота. Кто проиграет в нефтяной войне России, США и Ближнего Востока?
Экономика

В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом

В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом
Экономика

РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России

РЖД отменяет рейсы, «Аэрофлот» уполовинил цены. Что происходит с транспортом в России
Экономика

Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?

Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?
Экономика

Узнай, страна

В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей

В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста

В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста

В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке

В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке

В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования

В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования

Новости дня

25 МАР, 22:05 Московским пенсионерам выплатили деньги за соблюдение карантина Московским пенсионерам выплатили деньги за соблюдение карантина
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
25 МАР, 21:43 Восстанавливающийся озоновый слой перенаправляет потоки ветра по всему земному шару Восстанавливающийся озоновый слой перенаправляет потоки ветра по всему земному шару
25 МАР, 21:42 Столичная полиция рекомендует москвичам воздержаться от посещения общественных мест Столичная полиция рекомендует москвичам воздержаться от посещения общественных мест
25 МАР, 20:41 Сбербанк отменяет комиссию за переводы до 50 тыс. рублей Сбербанк отменяет комиссию за переводы до 50 тыс. рублей
25 МАР, 20:04 ЕКА приостанавливает четыре научные миссии во время пандемии ЕКА приостанавливает четыре научные миссии во время пандемии
25 МАР, 19:57 Песков оценил возможность отмены парада Победы в Москве Песков оценил возможность отмены парада Победы в Москве
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
Стоимость нефти Brent выросла более чем на 3%
25 МАР, 19:35 Президент подписал указ о переносе голосования по изменениям в Конституцию Президент подписал указ о переносе голосования по изменениям в Конституцию

Узнай, страна!

25 МАР, 14:05 В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Петербургские вирусологи нашли новый метод борьбы с коронавирусом
25 МАР, 12:57 В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста
25 МАР, 12:27 В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке В Астраханской области приступили к тестированию водного такси на воздушной подушке
25 МАР, 11:38 В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования В Ростовской области модернизировали производственные участки для изготовления атомного оборудования
25 МАР, 11:12 В Томской области стартовал проект строительства двух селекционно-семеноводческих центров В Томской области стартовал проект строительства двух селекционно-семеноводческих центров
25 МАР, 10:44 В Санкт-Петербурге создали кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики В Санкт-Петербурге создали кластер по разработке радиоэлектроники и средств связи для Арктики
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 МАР, 10:00 На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы На Ямале открыли первый распределительный центр для обработки и хранения добываемой в округе рыбы
24 МАР, 15:29 В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей В Омской области начали установку новых биологических очистных сооружений на НПЗ за 19 млрд рублей
24 МАР, 14:19 Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене Москва попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу тоннелепроходческих комплексов на метрополитене
24 МАР, 13:43 В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике В Мурманской области начались испытания новых аэросаней для армейского использования в Арктике



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter