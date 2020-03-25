Подводные лавины задерживают микропластик в глубинах океана

Совместный исследовательский проект между университетами Манчестера, Утрехта и Дарема и Национальным Океанографическим центром впервые показал, как подводные лавины могут транспортировать микропластик с суши на дно океана.

Исследование также показало, что эти потоки, самые большие на земле, отвечают за сортировку различных типов микропластиков – захоронение одних, и перемещение прочих на огромные расстояния по морскому дну.

Выводы исследователей могут помочь предсказать местоположение будущих мест скопления «горячих точек» микропластика на морском дне, что, также, может помочь в проведении исследований воздействия микропластика на морскую жизнь.

Ежегодно в океаны экспортируется свыше 10 миллионов тонн пластика. Считается, что около 99% от этого количества хранится в глубоководных районах, часто предварительно накапливаясь в подводных каньонах.

Но прежде не было известно, каким образом пластиковые отходы попадают в глубоководье с суши. Новое исследование, опубликованное в издании Environmental Science & Technology, показало, что большие количества микропластика могут перемещаться под действием гравитационных потоков осадков, которые могут преодолевать тысячи километров по морскому дну.

Изучение распределения различных видов пластика на морском дне имеет важное значение, поскольку размер и тип пластиковых частиц определяет, как токсины накапливаются на поверхности, а также насколько вероятно, что пластик попадет в кишечник любого животного, которое его ест, и как это повлияет на его организм.

Эксперименты, проведенные во время исследования, показывают, что потоки наносов способны переносить большое количество пластиковых отходов из прибрежной среды в глубоководные районы, где они могут оказывать воздействие на местные экосистемы. Следующие шаги по проведению исследований будут включать отбор проб и мониторинг глубоководных подводных каньонов, с тем, чтобы понять, насколько надежно эти экспериментальные выводы могут применяться к природным системам и их воздействию на глубоководные экосистемы, пишет phys.org.