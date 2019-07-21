Загрязнение пластиком: есть ли альтернатива пластиковой упаковке?

Сегодня человек окружен пластиком. В него упакованы различные продукты питания и гигиены. Из пластика сделаны многие автомобили, компьютеры, мобильные устройства и т.д.

По оценкам экспертов, к примеру, в одной только Великобритании ежегодно используется 5 млн тонн пластика и практически половина идет на изготовление упаковки.

Загрязнения планеты пластиковыми отходами негативным образом сказывается на окружающей среде. Ядовитые химикаты, которые содержаться в пластмассе, попадают не только в продукты питания, но и океанские и грунтовые воды. Мы знаем, что это вредно для окружающей среды, поскольку известно, что пластик разлагается около двух сотен лет. При попадании в землю, пластмасса распадается на мельчайшие частицы и начинает выбрасывать в окружающую среду химвещества, которые были добавлены в нее во время производства.

И, тем не менее, есть способы избавиться от опасного пластика. Что же можно использовать в качестве альтернативы?

Шерстяная идея

Вы можете не верить этому, но шерсть уже используется в качестве альтернативы пластику. Это не вязаные сумки (хотя почему нет?). Компания Woolcool нашла способ использовать 100% чистую овечью шерсть для создания упаковки для продуктов питания и лекарств.

Шерсть используется для поддержания правильной температуры продукта при транспортировке, чтобы его можно было безопасно использовать и есть. Ее можно сочетать с картоном, а в некоторых упаковках используется тип «перерабатываемого» пластика.

Компания Woolcool, которая стоит за этой идеей, утверждает, что только в 2018 году она предотвратила попадание на свалку пластика, количество которого эквивалентно 75 бассейнам олимпийского размера, заполненных полистиролом.

Овощи и растения

Природные материалы, такие как растительные жиры и масла, картофельный и кукурузный крахмал, а также целлюлоза уже используются для изготовления пластика, известного как «биопластик». Сегодня можно приобрести биоразлагаемую посуду.

Однако специалисты Гринпис (международной независимой неправительственной экологической организации), не слишком уверены в биопластике:

«Биопластик может показаться отличной идеей, но он может оказаться столь же плохим, как и обычная пластмасса. Если изделия из биопластика окажутся в океане, они могут подвергнуть опасности морских обитателей, как и изделия из пластика»

Но в отличие от обычного пластика для разложения биопластика потребуется всего несколько месяцев, при этом не останется никаких токсичных остатков.

Один из мексиканских исследователей придумал, как сделать биоразлагаемый пластик из листьев кактуса.

Сандра Паско Ортис считает, что такой материал может быть использован для изготовления одноразовых предметов, сумок и столовых приборов.

По словам Паско Ортиса, биоразлагаемый пластик из листьев кактуса не является токсичным продуктом.

«Материал, который мы используем, может даже проглатываться людьми или животными, и он не причинит никакого вреда», – сообщил Ортис

Мыльный раствор

Одним из основных применений для пластика являются контейнеры для туалетных принадлежностей, таких как шампунь.

Но что может быть лучше для хранения мыла, чем само... мыло?

Студент из Лондона придумал дизайн бутылок, сделанных из него, так что, как только жидкость внутри истечет, «упаковку» можно будет использовать как кусок мыла.

Ми Чжоу заметил: «Такая упаковка не только одноразовая, но и имеет очень непродолжительный срок службы, обычно всего 1-2 месяца . В рамках данного проекта я создал бренд, который предлагает использовать мыло в качестве упаковочного материала для шампуня и других материалов. Я продолжу работу над созданием упаковки альтернативной пластику»

Бумажная упаковка

Хотя эта идея и не нова, сегодня многие компании, магазины и производители все чаще предпочитают использовать бумагу вместо пластика.

По мнению многих исследователей, снижение объемов производства пластика, может повысить спрос на экологичные товары, изготовленные из другого сырья и сделать их более недорогими за счет повышения массовости их производства.