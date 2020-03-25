Столичная полиция рекомендует москвичам воздержаться от посещения общественных мест

25.03.2020 21:42 Комментарии

Из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, московская полиция рекомендует жителям города воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения COVID-19.

Данные рекомендации были озвучены начальником Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимиром Васениным.

В городе за последние сутки еще 120 человек заразились коронавирусом. Столичные власти ужесточают карантинные меры, пишет rosbalt.ru.