Столичная полиция рекомендует москвичам воздержаться от посещения общественных мест
25.03.2020 21:42
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Из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, московская полиция рекомендует жителям города воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения COVID-19.
Данные рекомендации были озвучены начальником Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по столице Владимиром Васениным.
В городе за последние сутки еще 120 человек заразились коронавирусом. Столичные власти ужесточают карантинные меры, пишет rosbalt.ru.
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