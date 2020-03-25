Собянин ввел новые ограничения из-за эпидемии COVID-19

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Власти Москвы приняли решение ввести новые ограничения в столице России на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, в городе временно закрываются кинотеатры, ночные клубы, детские развлекательные центры и кружки "Московское долголетие". Кроме того в ресторанах, кафе и барах запрещается курение кальянов.

Ограничения коснутся и многофункциональных центров: они переходят на удаленный режим работы за исключением случаев, когда предоставляемую услугу необходимо оказать лично. В такой ситуации москвичи могут посетить центр только по предварительной записи.

Также стоматологи должны перестать принимать граждан на прием, однако они смогут оказывать неотложную или экстренную медпомощь. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на официальный портал мэра Москвы Сергея Собянина.