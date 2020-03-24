Центробанк рекомендовал изменить работу банкоматов из-за COVID-19

Речь идет о банкоматах, работа которых подразумевает замкнутый цикл обращения денег.

На фоне коронавирусной инфекции Банк России обратился к банкам с рекомендацией ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема, пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятор. Как уточняется, речь идет о банкоматах, которые функционируют в режиме рециркуляции, подразумевающем замкнутый цикл обращения денег. То есть, по факту речь идет о том, что купюры принимаются и выдаются другому без какой-либо спецобработки. Так, Банк России просит, чтобы банки перед тем, как выдать деньги клиентам, а также загрузкой их в банкоматы, обеззараживали купюры.