Космическая перспектива самоизоляции

Астронавты живут в изоляции и смотрят на нашу планету из космического пространства. Чтобы помочь людям смириться с вынужденной изоляцией они поделились собственным опытом и дали несколько интересных советов.

Поскольку многие люди вынуждены находиться в изоляции в своих домах, их эмоциональное и психическое здоровье в последнее время подвергается серьезному испытанию. Астронавты, которые вынуждены проводить много дней в изоляции на Международной космической станции (МКС) поделились своим опытом, как можно облегчить условия нахождения на карантине.

«Может быть кому-то будет приятно вспомнить, что существует большая широкая вселенная, и что мы не важны для нее. В мире и во вселенной есть такая великая красота, к которой вы можете получить доступ, даже когда все ужасно», - советует астронавт Кэти Мак.

Скотт Келли, который провел почти год на МКС, полагает, что люди, работающие из дома и находящиеся на карантине, должны следовать обычному порядку, чтобы попытаться развить чувство нормальности в чрезвычайных обстоятельствах.

«Одним из побочных эффектов наблюдения Земли с точки зрения космоса, по крайней мере для меня, является чувство сострадания к другим», - говорит Келли. «Какими бы беспомощными мы ни были в наших домах, мы всегда можем что-то сделать».

Энн Макклейн из НАСА рассказала о навыках космического агентства, которые обеспечивают здоровое функционирование отдельных групп: хорошее общение, забота о себе, лидерство и командная работа. Канадский астронавт Крис Хэдфилд отметил, что если астронавты на станции - чрезвычайно опасная среда - могут научиться продуктивно работать в таких условиях, то и люди, самоизолирующиеся на Земле, тоже могут.

Так что выходите на улицу и смотрите на звезды со своими соседями (конечно, на расстоянии не менее двух метров друг от друга).Узнайте текущую фазу Луны и проверьте, когда она поднимется над вами. Отслеживайте Международную космическую станцию или другие спутники, летящие над головой, пишет Axios.