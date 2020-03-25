Песков оценил возможность отмены парада Победы в Москве

Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к проведению мероприятия продолжается.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве обсуждается вопрос о возможной отмене парада Победы в Москве в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Также он подчеркнул, что по этому поводу пока никаких решений не принималось, поэтому подготовка к проведению мероприятия продолжается. По словам Пескова, сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынуждает государство проявлять гибкость: с одной стороны необходимо отдать должное героизму участникам ВОВ, а с другой - не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан страны, пишет РИА Новости.