Президент подписал указ о переносе голосования по изменениям в Конституцию

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию переносится. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В документе сказано, что новая дата референдума будет определяться отдельным указом главы государства. Соответствующий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, пишет РИА Новости.