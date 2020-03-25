Президент подписал указ о переносе голосования по изменениям в Конституцию
25.03.2020 19:35
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Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому дата всероссийского голосования по поправкам в Конституцию переносится. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В документе сказано, что новая дата референдума будет определяться отдельным указом главы государства. Соответствующий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, пишет РИА Новости.
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