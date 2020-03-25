В ГД оценили предложенные президентом меры по поддержке экономики

Президент РФ в ходе обращения к народу объявил о ряде мер, направленных на поддержку граждан и экономики.

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Виктор Зубарев заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным дополнительные меры по поддержке экономики страны позволят МСБ "удержаться на плаву", а также подстроиться под новые реалии жизни в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Парламентарий добавил, если возникнет необходимость, правительство может ввести новые меры для поддержки российских предпринимателей (особенно для отраслей, которые вынуждены прекратить свою работу). Помимо этого Зубарев отметил, что предложенные главой государства меры требуют больших затрат бюджета, однако в сложившихся условиях лучше не экономить, так как после спада эпидемии можно потерять еще больше, включая рабочие места, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обратился к народу в связи с угрозой быстрого распространения вируса. В своей речи президент объявил о ряде мер, направленных на поддержку граждан РФ и экономики.