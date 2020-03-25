Песков рассказал о ближайших рабочих планах президента

Запланированные мероприятия четверга остаются в силе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение отменить рабочую поездку в Санкт-Петербург. По его словам, это связано с подготовкой обращения главы государства к народу из-за эпидемии инфекции COVID-19. Также представитель отметил, что запланированные мероприятия четверга остаются в силе, включая проведение саммита G20 в режиме видеосвязи, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на данный момент число заболевших коронавирусом в стране достигло 658 человек. Уточняется, что 122 тыс. россиян находятся под медицинским наблюдением.