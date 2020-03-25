В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

Максимальное наказание за нарушение режима самоизоляции составит 7 лет лишения свободы.

В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19. Авторами данного документа являются председатель ГД Вячеслав Володин и глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Уточняется, что поправки планируется внести в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Согласно предложенному законопроекту, максимальное наказание за нарушение карантина составит 7 лет заключения в случае, если такой проступок приведет к гибели двух и более людей. При смерти одного человека нарушителя ждет штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или до 5 лет колонии, а за массовое распространение коронавирусной инфекции - до 2 млн руб. или ограничение свободы до 3 лет.

Также Павел Крашенинников добавил, что умышленные действия, которые привели к гибели людей, будут приравнены к терроризму, диверсии или хулиганству, пишет "Парламентская газета".