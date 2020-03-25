У принца Чарльза обнаружили COVID-19

В канцелярии принца отметили, что заболевание проходит в легкой форме.

Канцелярия наследного принца Уэльского Чарльза в среду заявила, что 71-летний наследник британского престола, сын Елизаветы II, заразился новой коронавирусной инфекцией. В сообщении также сказано, что заболевание проходит в легкой форме, он чувствует себя хорошо. В канцелярии добавили, что сейчас принц Чарльз работает в удаленном режиме, пишет ТАСС.