У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма коронавируса

В Исландии у мужчины выявили сразу 2 штамма COVID-19, сообщает издание Reykjavik Grapevine.

Как уточняет издание, второй штамм коронавируса – мутировавшая версия вируса, который начал свое распространение в городе Ухань (КНР). Специалисты полагают, что это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции.

Мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент, у которого он был выявлен, заразил всех, кто с ним общался. За пределами Исландии, согласно официальной статистике, новый штамм коронавируса пока не встречался, пишет Федеральное агентство новостей.