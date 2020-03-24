Депутаты хотят ввести наказание до семи лет тюрьмы за нарушение карантина

25 марта на внеочередном заседании Совета Госдумы будет обсуждаться вопрос об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Депутаты Государственной думы считают, что наказания за нарушение карантина в связи с распространением инфекции COVID-19 должны быть ужесточены. По их мнению, за такие проступки необходимо наказывать граждан России штрафом на сумму от 500 тыс. до 1 млн. руб. или лишением свободы до трех лет. В случае, если нарушение режима самоизоляции привело к массовому заболеванию или смерти человека, тогда предлагается наказывать штрафом до 2 млн руб., либо ограничением свободы на срок до пяти лет, а за гибель двух и более лиц - лишением свободы до семи лет.

Уточняется, что авторами данной инициативы являются председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководитель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.

25 марта на внеочередном заседании Совета ГД будет обсуждаться вопрос об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на пресс-службу нижней палаты парламента.