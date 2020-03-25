Президент готовит обращение к россиянам из-за ситуации с COVID-19

Выступление Владимира Путина будут транслировать по телевидению.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к народу в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции. По его словам, выступление главы государства будут транслировать по телевидению, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что по последним данным количество заразившихся COVID-19 в стране достигло 658 человек (из них 410 заболевших проживают в Москве). Отмечается, что 122 тысячи россиян находятся под медицинским наблюдением.