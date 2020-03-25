Число заразившихся COVID-19 в России выросло до 658 человек

За минувшие сутки зарегистрировано 163 больных новым типом коронавируса.

За прошедшие сутки в двадцати регионах РФ зафиксировано еще 163 больных новым типом коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение вице-премьера Татьяны Голиковой. То есть, всего на данный момент число заболевших COVID-19 достигло 658 человек.

Уточняется, что 120 случаев заболевания COVID-19 – в Москве, по шесть случаев в Московской области и Крыму, по четыре — в Псковской области и Краснодарском крае и других регионах.

Что касается новых пациентов, то они в течение последних двух недель были на территории стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Заразившиеся находятся в спецбоксах. Тех, кто с ними контактировал, будут отправлены на обследование.