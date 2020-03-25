Россия готова оказать США помощь в борьбе с коронавирусом

Простые американцы должны знать, что Россия будет готова помочь им, заявил российский посол.

Коронавирус стремительно распространяется по странам мира, и Россия в случае необходимости готова помогать им в борьбе с распространением инфекции. И США не являются исключением, о чем заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США», – приводит слова посла Газета.ру.

Вместе с этим дипломат категорически подчеркнул, что все домыслы о том, что российская система здравоохранения несостоятельна – неприемлемы. Антонов отмечает, что тест-системы российского производства, которые выявляют коронавирус, доказали свою эффективность в Китае и Иране. Недавно их партию также отправили в Италию.