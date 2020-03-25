Трамп просит Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и потеснить Россию

В ходе разговора глава США попросил наследного принца, чтобы падение цен не нанесло вред производителям США.

Американский лидер Дональд Трамп обратился к Саудовской Аравии с просьбой нарастить добычу нефти и, таким образом, потеснить Россию на рынке. Как передает Лента.ру, статья с соответствующим содержанием появилась в Politico. Издание, ссылаясь на своих собеседников, рассказывает о звонке Трампа саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману, который состоялся девятого марта. Во время разговора он поддержал планы по наращиванию добычи нефти, но попросил, чтобы падение цен не нанесло вред производителям США. Трамп также призвал принца оставить цены на нефть на жизнеспособном уровне – для того, чтобы американские бурильщики оставались при деле.