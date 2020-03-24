Нефть Brent превысила отметку 28 долларов за баррель

Это случилось после очередного обвала, который произошел в минувшую пятницу.

Второй день подряд мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост после очередного обвала, который произошел в конце прошлой недели, передает РИА Новости со ссылкой на торги.

На 8:20 мск стоимость фьючерсов мая на нефть Brent прибавила 3,74%, поднявшись до отметки 28,04 доллара за баррель, нефть WTI подорожала на 4,7%, до 24,46 доллара.

Как отмечает агентство, корректировка рынка происходит на уровне 11%. Вместе с этим аналитики выражают опасение относительно падения спроса на сырье из-за коронавируса. В частности, сообщается о падении интереса к бензину в США.