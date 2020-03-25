Курилы в ожидании цунами после землетрясения

Ранее жители некоторых районов Камчатки сообщали о толчках до пяти баллов.

По Северо-Курильскому району объявлена тревога цунами, информирует РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову. На Парамушире уже эвакуируют людей.

Ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло в пятистах км от Петропавловска-Камчатского. Жители некоторых районов Камчатки ощущали толчки до пяти баллов. Эпицентр землетрясения располагался в 228 км от острова Онекотан. Волна цунами около Курил, по информации МЧС, ожидается около 15:04 по местному времени. По словам специалистов, высота волны может составлять около пятнадцати метров.