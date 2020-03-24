Почти 20 процентов населения мира находится "под замком"

Согласно последним данным экспертов, почти 20% населения мира находятся на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции.

Когда в Ухани и провинции Хубэй в Китае был введен строгий карантин в январе текущего года, критики были обеспокоены тем, что беспрецедентные и экстремальные социальные ограничения не могут быть эффективным способом, чтобы остановить распространение COVID-19. К счастью, жесткие меры привели к тому, что КНР не сообщала о новых случаях передачи коронавируса внутри страны на прошлой неделе впервые с начала вспышки. В свете успеха блокировки другие пострадавшие страны следуют этому примеру, поскольку случаи инфицирования коронавирусной инфекцией продолжают расти.

Сейчас считается, что около 20 процентов населения мира, или каждый пятый человек, находятся "под замком", сообщает The Guardian. Германия и Великобритания запретили собрания более двух человек, Новая Зеландия ввела четырехнедельную блокировку, Гонконг и Италия прекратили въезд в страну всех, кто не является их гражданами, а Китай уже две недели заблокирован.

По последним данным, в настоящее время число погибших в результате разрушительной пандемии SARS-CoV-2 в мире составляет более 17 000 человек, согласно данным Worldometer, число заболевших превышает 390 000 человек. Поскольку более смягченные подходы, наблюдаемые в затронутых странах, по-видимому, терпят неудачу, все больше и больше стран выбирают более строгие меры по блокировке, которые впервые были проведены в Ухани и провинции Хубэй.

По оценкам информационного агентства AFP, в 35 из наиболее пострадавших стран в субботу, 21 марта, на карантине находилось около 900 миллионов человек, из которых 600 000 миллионов делали это в соответствии с обязательными постановлениями правительства об изоляции, которые предусматривают наказание правоохранительными органами. С тех пор, по оценкам экспертов, их число превысило 1,7 миллиарда после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди наложил запрет на передвижение на 75 районов Индии, включая Нью-Дели, Мумбаи, Бангалор, Ченнай, Хайдарабад и Калькутту, где ограничения будут действовать по крайней мере до 31 марта.

Правительство Великобритании объявило вчера о трехнедельном карантине после того, как граждане продолжали собираться группами, не придерживаясь рекомендуемого 2-метрового расстояния. Санкции, затрагивающие около 66 миллионов граждан, были введены как минимум до 13 апреля.

В Соединенных Штатах Нью-Йорк был заблокирован после того, как количество подтвержденных случаев заболевания достигло 15 000 - почти половина общего числа случаев в стране, что составляет 5 процентов от общего числа случаев COVID-19 в мире. Считается, что около 40 процентов граждан США в настоящее время находятся под ограничением.

Будучи наиболее пострадавшим регионом в Европе, Италия была заблокирована 9 марта, когда премьер-министр Джузеппе Конте ввел национальный карантин. Карантин ограничивал передвижение итальянских жителей, позволяя людям покинуть свои дома только для выполнения основной работы, покупки еды и лекарств, а также для выгула домашних животных или получения штрафов. На тех, кто игнорирует правила, Конте наложил вчера еще более строгие ограничения. Причем вчерашние обнадеживающие новости показали, что количество подтвержденных случаев инфицирования в Италии снижается уже второй день подряд.

После месяцев строгой изоляции, Китай объявил, что будет снято ограничение в городе Ухань и провинции Хубэй 8 апреля. Правительство провинции уже позволило нескольким туристическим достопримечательностям возобновить работу, призвало восстановить оказание нормальных медицинских услуг, а также готовится возобновить работу общественного транспорта, пишет IFLScience.

Тем временем люди должны оставаться дома и физически дистанцироваться до того момента, пока не удастся значительно замедлить распространение вируса.