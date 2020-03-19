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Русский космос

«Исключительные меры». Как космические миссии подвергаются воздействию коронавируса

19.03.2020 20:18
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«Исключительные меры». Как космические миссии подвергаются воздействию коронавируса

Распространение коронавируса негативно отразилось на всех сферах жизни человека. Не стал исключением и космос.

Поскольку пандемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру, многие события и мероприятия отменяются, и космические программы не является исключением.
Так, несколько запусков ракет были отложены, чтобы усилить социальное дистанцирование и предотвратить распространение вируса, но не все. Некоторые программы все еще на повестке дня.

В США НАСА приказала всем своим сотрудникам и подрядчикам перейти на дистанционную работу. Но персонал, ответственный за поддержание текущих миссий, таких как Международная космическая станция (МКС), все еще допускается на рабочие места.

«Хотя ограниченное количество сотрудников дали положительный результат на COVID-19, крайне важно, чтобы мы предприняли этот упреждающий шаг, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса среди рабочей силы и наших сообществ», - заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

В отдельном заявлении Брайденстайн добавил, что подготовка к предстоящей миссии марсохода Mars Perseverance, которая должна начаться в июле, будет отложена, также, как запланированный на середину мая запуск корабля SpaceX Crew Dragon, предназначенного для запуска людей на орбиту.

«Агентство будет продолжать следовать указаниям Центров по контролю и профилактике заболеваний и главному руководителю агентства по здравоохранению и медицине и сообщать обо всех обновлениях, которые могут повлиять на планирование миссий, по мере их появления», - сказал представитель НАСА.

Тем не менее другие запуски продолжаются по плану. Так, компания SpaceX запустила свою шестую миссию Starlink на орбиту из Флориды, в то время как ее конкурент в сфере космического интернета OneWeb планирует запуск спутников с космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 21 марта.

Также, с Байконура российский корабль "Союз" должен доставить трех новых членов экипажа на МКС 9 апреля. Это будут Крис Кэссиди из НАСА и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. И это несмотря на то, что Казахстан закрыл свои границы из-за пандемии, но пресс-секретарь НАСА заявил, что миссия все еще готовятся к запуску.

«У НАСА есть надежный план для обеспечения того, чтобы астронавты не болели и не накапливали болезни при запуске на Международную космическую станцию», - сказал он.

Планируется, что три члена экипажа 24 марта начнут обычный двухнедельный карантин до своего старта.

А вот Европа и Россия решили отложить запуск своего ровера ExoMars на Красную планету, в основном из-за проблем с ровером, но также частично из-за коронавируса. Первоначально запланированная на июль, миссия теперь состоится в 2022 году.

«Задержка обусловлена ​​прежде всего необходимостью максимизировать надежность всех систем ExoMars, а также форс-мажорными обстоятельствами, связанными с обострением эпидемиологической ситуации в Европе, что не оставило нашим экспертам практически никакой возможности совершать поездки в партнерские отрасли», - сообщил глава российского космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Французский провайдер запуска Arianespace также объявил, что он приостанавливает запуски с главного европейского полигона в Космическом центре Гвианы в Куру. Так что, вероятно, запуск ракеты Vega в конце этого месяца не состоится.

«Мероприятия, проводимые в Гвианском космическом центре (CSG) во Французской Гвиане, были приостановлены», - говорится в заявлении Arianespace. «Эта исключительная мера предназначена для защиты здоровья сотрудников и местного населения, а также для обеспечения безопасности, необходимой для подготовки к запланированным запускам».

Не только космические миссии и запуски ракет были затронуты пандемией коронавируса. Различные астрономические обсерватории по всему миру объявили о временном закрытии, например, Большой бинокулярный телескоп в Аризоне.

И ученые, участвующие в проекте Event Horizon Telescope (EHT), который создал первое в мире изображение черной дыры в апреле 2019 года, заявили, что они останавливают свои текущие наблюдения, которые, как полагают, фокусируются на сверхмассивной черной дыре в центре нашей собственной галактики.

«К сожалению, несколько участвующих в проекте обсерваторий закрылись в связи с растущим распространением коронавируса (COVID-19), и было необходимо отменить наблюдения», - говорится в заявлении ЕНТ.

Представитель добавил, что наблюдения возобновятся в марте 2021 года.

По мере развития ситуации с распространением коронавируса, возможно, будут затронуты и другие запуски и события, запланированные на ближайшие месяцы. Так как пока еще нет ясного понимания, когда наметится спад пандемии и возвращение к обычной жизни во всем мире, пишет Forbes.

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