ООН призывает к отмене всех санкций

Генсек ООН призвал отменить все санкционные ограничения в условиях пандемии коронавируса.

В условиях мировой пандемии коронавируса все страны, особенно представители G20, должны сплотиться и продемонстрировать солидарность с народами мира. С таким посланием к лидерам двадцатки обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам в связи с опасностью мирового гуманитарного кризиса, вызванного коронавирусом, необходимо отменить все введенные ранее санкционные ограничения, включая и ограничения на трансграничную торговлю. Это позволит обеспечить более быструю доставку гуманитарной помощи, продовольствия, медицинской помощи и предметов первой необходимости тем странам, которые остро в них нуждаются в условиях пандемии, пишет РИА Новости.