Президент обсуждает с правительством меры по поддержке экономики

Владимир Путин отметил, что Михаил Мишустин каждый день докладывает о предпринимаемых шагах по поддержке экономики страны и борьбе с коронавирусом.

24 марта президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. В частности, будут затронуты вопросы влияния эпидемии новой коронавирусной инфекции на российскую экономику. Также планируется обсудить введение дополнительных мер для стабилизации сложившейся ситуации в стране. Помимо этого глава государства отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин каждый день докладывает о предпринимаемых шагах по борьбе с распространением инфекции и поддержке экономики страны, пишет "Российская газета".